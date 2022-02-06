Виявилося, дівчина "лякала" не покупців, а продавця, а охоронець просто втрутився в ситуацію.

Христина Ромайська, яку нещодавно вигнали з торгового центру "Афіни" в Одесі, розкрила подробиці скандалу. Дівчина з дитячим церебральним паралічем (ДЦП) прийшла в ТЦ на прогулянку і хотіла купити гаманець, що не сподобалося продавщиці.

Про це Ромайська та її мама розповіли в інтерв'ю для USI Online.

Одеситка гуляла по ТЦ і помітила в одному з магазинів гаманець, який їй сподобався. Ромайська попросила продавщицю показати їй товар ближче, але та відреагувала неадекватно. Вона сказала дівчині з ДЦП, що гаманець коштує 700 гривень і він нібито не для неї.

Після цього продавщиця почала грубити ще сильніше. Вона заявила, що дівчина нібито повинна відійти від прилавка. Ромайську це обурило, емоції взяли гору і вона почала кричати. Дівчина з ДЦП показала гроші й сказала, що може заплатити за вподобаний їй гаманець.

Однак продавщиця вимагала, щоб дівчина відійшла. Вона говорила, що дівчина з ДЦП її лякає. Як аргумент продавщиця послалася на свою вагітність.

Ромайська дала зрозуміти, що не хоче терпіти хамське ставлення. Вона викликала охоронця і той вже почав виганяти її з ТЦ. Дівчина з ДЦП зізнається, що їй було дуже прикро. Вона часто гуляє по магазинах і робить покупки, але до цього випадку всі продавці її розуміли, конфліктів не виникало.

На думку продавщиці та охоронця, дівчині нібито не можна гуляти без супроводу батьків. Однак мама Ромайської зазначила, що її дочка часто гуляє одна, у неї є свої гроші і вона любить щось собі купувати.

"Я побачила ситуацію, як і всі, в інтернеті. Я приїхала і ми почали розбиратися, а продавщиця просто втекла. Ще говорила:"Ваша дочка не вміє себе вести, нехай попросить вибачення". У цьому ТЦ Христина гуляє часто, багато продавців її знають", - розповіла мама дівчини.

Ромайська обурена таким ставленням. Дівчину образило ставлення продавщиці та охоронця, адже їй вже 20 років і вона повністю соціалізована. Ставлення співробітників ТЦ до людей з ДЦП виглядає дуже дивно.

Читайте також"Я так захотів": у Запорізькій області водій вигнав пасажирів з маршрутки та поїхавУ торговому центрі намагаються вирішити конфлікт і хочуть загладити свою провину перед дівчиною. Однак сама продавщиця, як і орендар того магазину, відмовляються коментувати інцидент і не намагаються вибачитися перед Ромайською. Мама дівчини з ДЦП хоче зв'язатися з орендарем, бо вона хоче прояснити ситуацію, але той не бере трубки.

Якщо продавець і її начальник не вийдуть на контакт з сім'єю ображеної дівчини, її мама буде звертатися в поліцію.

Скандал в ТЦ Одеси: з чого все почалося

4 лютого стало відомо, що в Одесі охоронець торгового центру вигнав з будівлі дівчину з ДЦП через те, що вона нібито "лякає людей". Конфлікт потрапив на відео. Дівчина з ДЦП дістала телефон і почала знімати хамську поведінку охоронця на камеру.

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