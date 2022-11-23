Чоловік провів вдома з рідними лише кілька днів.

Військовий Віктор Якименко, якого під час поїздки додому з фронту виганяли у тамбур потяга через "поганий запах", повернувся на війну.

В коментарі ТСН.ua його донька Любов розказала, що батько мав на відпочинок лише кілька днів.

"Наразі батько вже на фронті. У нього була відпустка, дев’ять днів з урахуванням часу на дорогу", - повідомила Любов.

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Українського військового, який мав квиток і їхав до родини погостювати, 11 листопада вигнали у тамбур через неприємний запах. Як повідомлялося, до провідника підійшли двоє чоловіків і поскаржилися на те, що від військового "погано пахне". Провідниця попросила військового переміститися в тамбур, де той у підсумку провів сім годин.

Згодом стався розголос інциденту. В Укрзалізниці запевнили, що розібралися в ситуації.

"Військового, який повертався додому, пасажири звинуватили в "поганому запаху" і виставили в тамбур вагона. Наші стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію і не помітили конфлікту, дозволивши захиснику провести решту подорожі в тамбурі", - повідомили в "Укрзалізниці".

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