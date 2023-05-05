Дівчина не припинила спроби отримати компенсацію "моральної шкоди" і після переїзду до Росії.

Верховний Суд поставив крапку у справі щодо TikTok-блогерки Таїсії Маламан (Di.rubens), яка зізнавалася у любові до Росії, а потім вимагала грошової компенсації від Міноборони України та офіцера ЗСУ Анатолія Штефана ("Штірліц"), який привернув увагу до її діяльності.

За словами "Штірліца", цього тижня Касаційний цивільний суд Верховного Суду відмовив в задоволенні касаційної скарги блогерки та залишив рішення судів нижчих інстанцій в силі.

"В суді було доведено, що позивачка є публічною особою, а тому щодо неї дозволяється більш широка критика, ніж щодо пересічної особи, крім того, позивачкою не було доведено, що мої висловлювання якимось чином принизили її "честь, гідність та ділову репутацію", – повідомив військовий.

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Відтак Маламан не отримуватиме компенсацію моральної шкоди в розмірі 150 тисяч гривень, виплати якої вона домагалася через суд.

Скандал з Di.rubens – що відомо

На початку 2021 року популярна в TikTok блогерка Таїсія Маламан, відома як Di.rubens, виклала відео, зняте на Майдані Незалежності в Києві, у якому її просять обрати серед двох країн одну. Тричі, зокрема, у парі "Росія та Україна", дівчина обрала країну-агресора.

На ролик звернув увагу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, після чого в соцмережах розпалився скандал, на тлі якого блогерка видалила відео з соцмереж. Водночас на цьому історія не обірвалася – блогерка звернулася до поліції із заявою про нібито переслідування офіцером та вимогою виплати компенсації за "завдану моральну шкоду". Також вона подала кілька позовів до суду.

Вимагати, аби правоохоронці покарали її нібито кривдників, вона не припинила і після того, як виїхала до РФ.

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