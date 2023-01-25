Зараз блогерка проживає у Росії.

Київська блогерка Таїсія Маламан (Di.rubens), котра оскандалилась у 2021-му відео зі зізнанням у любові до РФ, продовжила розсилати у правоохоронні органи заяви проти офіцера ЗСУ Анатолія Штефана ("Штірліц"), який і надав розголосу її вірусному ролику.

Про це у своїх соцмережах повідомив сам військовий. За його словами, 23 січня Маламан подала нову заяву "у зв’язку з бездіяльністю" поліції Солом’янського району щодо її попередньої заяви, яку дівчина написала через нібито "переслідування і погрози" з боку Штефана.

Штефан пише, що зараз блогерка проживає у Росії, співпрацює з російським бізнесом через свої соцмережі і бере пряму участь в інформаційній кампанії щодо дискредитації ЗС України та військовослужбовців в цілому.

Скандал з Di.rubens – що відомо про блогерку

У січні 2021 року популярна TikTok-блогерка Таїсія Маламан виклала скандальне відео, у якому вона, стоячи на Майдані Незалежності, між Росією та Україною обирає Росію.

Ролик поширив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у своїх соцмережах. Після чого спалахнув скандал. В результаті любителька Росії змушена була видалити ролик з TikTok. Понад те, дівчина заявила в поліцію на Штефана через нібито "переслідування". Окремо вона вимагала 150 тисяч гривень компенсації за "завдану моральну шкоду".

У відповідь військовий теж подав позов проти Di.rubens. Однак суд не задовольнив жодну зі сторін.

Днями Штефан повідомив про ще один позов з боку Маламан.

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