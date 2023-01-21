За даними офіцера, опальна "шанувальниця" Росії зараз мешкає у Калінінграді.

Скандальна блогерка Di.rubens (справжнє ім'я Таїсія Маламан-Онацька - УНІАН) подала новий позов проти офіцера Збройних сил України Анатолія Штефана "Штірліца". Цього разу "шанувальниця" Росії подала скаргу в Касаційний цивільний суд Верховного Суду.

Як повідомив у Facebook адвокат Штефана Юрій Мельник, перед цим Маламан подавала позов у Солом'янський районний суд Києва та Київський апеляційний суд.

"Тепер Касаційний цивільний суд Верховного Суду відкрив провадження за касаційною скаргою Маламан. При цьому суд два рази давав їй можливість усунути недоліки поданої скарги - в ній не було зазначено підстав касаційного оскарження та не надано докази надсилання копій документів іншим учасникам справи", - зазначив він.

Захист Штефана готує відзив на касаційну скаргу. Тим часом сам Штефан зізнався, що щиро здивувався намірам блогерки. Він вважав, що в історії з Di.rubens поставлено крапку, але вона вирішила йти до кінця.

Штефан зауважив, що Di.rubens досі не заявила про свою позицію щодо війни. Ба більше, вона втекла з Києва в російський Калінінград, тож касаційну скаргу подала онлайн, а її батько у Києві оплатив судовий збір.

"Цікаво що за весь час, "маленька українка" ні одного разу на свою мільйонну аудиторію не заявила свою позицію про війну. Навіть коли бомблять місто, де живуть її батьки", – наголосив Штефан.

За даними "Штірліца", Маламан змінила нікнейм у соціальних мережах на "tomirixii" та продовжує постити контент.

Конфлікт "Штірліца" та Di.rubens

ТікТок-блогерка, більш відома за нікнеймом Di.rubens, засвітилася у відео, де говорила, що обирає Росію, а не Україну. При цьому ролик було знято на Майдані Незалежності. На це різко відреагував Штефан, відомий за позивним "Штірліц". 8-секундний уривок цього відео Штефан виклав на своїй сторінці у Facebook, разом зі своїм коментарем.

Після цього дівчина вирішила, що слова ветерана її ображають і подала до суду. Маламан хотіла, щоб ролик "Штірліца" визнали недостовірним та сфальсифікованим. Також вона вимагала 150 тис. грн компенсації за завдані "моральні страждання".

Своєю чергою Анатолій Штефан подав зустрічний позов проти ТікТок-блогерки. Військовий звернувся до суду з вимогою сплатити йому моральну компенсацію у розмірі 300 тис. грн.

Суд не задовольнив ані позов блогерки до військового, ані його зустрічний позов до неї.

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