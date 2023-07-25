Прокурори у суді проситимуть найсуворіший запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Екс-начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Євгену Борисову загрожує до 10 років позбавлення волі.

Радниця з комунікації Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап’ян в ефірі Радіо Свобода нагадала, що Борисова підозрюють одразу за трьома статтями Кримінального кодексу - у перевищенні законних доходів, неявка на службу без поважних причин та ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненого в умовах воєнного стану.

"Там досить велика сума, 188 мільйонів... Потрібно дізнатися, звідки у мами, дружини і тещі воєнкома, якщо не помиляюся, такі мільйонні в європейській валюті статки з’явилися, що вони так масово почали купувати дуже дороге майно", - сказала представниця ДБР.

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Вона наголосила, що прокурори у суді проситимуть найсуворіший запобіжний захід для Борисова - тримання під вартою без права внесення застави.

Водночас, Сап’ян відмовилася розкривати деталі того, як правоохоронцям вдалося вистежити Борисова та згодом затримати у Києві.

"Я не виключаю, що, можливо, десь просочилася несанкціоновано інформація, що відомство готує ось таку невеличку, але спецоперацію по його затриманню з обранням суворого запобіжного заходу. І він намагався зманіпулювати, скажімо так, уникнути, не дати можливості правоохоронцям його спіймати. Але не так сталося, як гадалося", - додала вона.

За даними ДБР, одеський військком намагався переховуватися, змінював телефони та пересувався з місця на місце.

Сап’ян також розповіла, чому правоохоронці так довго не оголошували підозр та не затримували Борисова.

"Вийшло журналістське розслідування… Було відкрито провадження за фактом… Але слідство повинне мати доказову базу… Це все потрібно було перевірити для того, щоб направити в іноземні держави запити, для того, щоб зібрати інформацію свідків, я так розумію, і в банківські установи в тому числі звернутися", - зазначила вона.

Зокрема, правоохоронці мали отримати дозволи суддів на ці дії, а відтак увесь процес зайняв багато часу.

"І тільки тоді, коли вже було підтверджено по цих статтях, що він скоїв злочини, відповідно тоді вже відомство сказало: ось підозра і ось обираємо запобіжний захід", - зауважила вона.

Зокрема, за словами представниці ДБР, у подальшому військкому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Скандальна справа Борисова - деталі

Як повідомляв УНІАН, правоохоронцям вдалося затримати Борисова у Києві 24 липня.

Його підозрюють одразу за кількома статтями через неспівставні із доходами статки та порушення порядку несення військової служби.

Навесні журналісти дізналися, що родина Борисова володіє в Іспанії маєтком вартістю понад три мільйони євро та кількома дорогими авто. Військком їздив до Іспанії, прикриваючись необхідністю нібито свого лікування.

Крім того, відомо, що Борисов наказував своїм підлеглим не призивати деяких чоловіків за певну винагороду.

Згодом його звільнили з посади начальника обласного ТЦК.

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