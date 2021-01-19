Замість червоних дипломів, які скасували в 2021 році, українські заклади вищої освіти вказуватимуть інформацію про успішність випускників у додатку до диплому. Також планується дозволити ЗВО самостійно визначати вимоги до присудження нагороди.
Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.
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Наразі відповідну ініціативу опрацьовують у Міністерстві освіти і науки і Мін’юсті, де мають зареєструвати відповідний документ. Чинним цей документ стане після того, як його буде опубліковано у виданні "Офіційний вісник України".
"Інформацію про особливі досягнення випускника заклад вищої освіти може зазначати в додатку до диплома європейського зразка в шостому розділі "Додаткова інформація". Вимоги до присудження відзнаки також визначають ЗВО самостійно", - йдеться в заяві.
Документи про вищу освіту можуть бути видані за встановленими науковими ступенями:
- диплом молодшого бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом магістра;
- диплом доктора філософії/доктора мистецтва;
- диплом доктора наук.
Нагадаємо, у Міносвіти оприлюднили наказ про скасування червоних дипломів.
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