Кошеня спочатку напало на собаку, а потім на жінку.

У Дарницькому районі Києва зафіксовано випадок сказу в кошеняти.

Читайте такожВоди там більше немає: у мережі показали фото пересохлого водосховища в КримуПро це повідомила прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві.

Так, 31 грудня 2020 року до міського Об’єднання ветеринарної медицини тварин звернулась жителька Дарницького району. Вона доставила труп безпритульного кошеня, яке вкусило її напередодні.

Було з’ясовано, що протягом двох тижнів жінка підгодовувала безпритульну кицьку і її кошеня віком приблизно 5-6 місяців на території своєї дачної ділянки, де також утримується собака. 29 грудня кошеня напало на собаку, при спробі його відігнати, тварина вкусила жінку.

У період з 29 по 31 грудня кошеня знаходилось на території дачної ділянки, погіршення апетиту та проявів невластивої поведінки не відмічалось.Вранці 31 грудня господиня виявила, що тварина померла. Того ж дня потерпіла звернулася за отриманням антирабічної допомоги до травмпункту.

«Дослідження на сказ засвідчило свічення, характерне для сказу тварин. Про встановлення захворювання на сказ повідомлено Київську міську державну адміністрацію та вживаються заходи щодо його ліквідації», - повідомили в Держпродспоживслужбі.

У службі нагадали, що з огляду на те, що Київ з усіх боків межує з лісопарковими зонами, які мають численні резервуари збудника сказу (лисиці, єнотовидні собаки), необхідно уважно ставитися до здоров’я власних тварин і тих, що проживають поряд.

Профілактичні рекомендації – не пропускати щеплення домашнім улюбленцям. Вакцинацію тварині потрібно робити щорічно. У разі покусу чи ослинення слід негайно звертатися по медичну допомогу.

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Автор: Інна Андаліцька