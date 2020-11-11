Комісія з Києва відвідає на Миколаївщині скіфський курган, який розкопали «чорні археологи».
Читайте такожВандали обідрали мох з унікальних валунів в "Українському Стоунхенджі" (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
«Археологи задокументують збитки, які вандали завдали давньому похованню. Адже, тепер замість високого пагорба там котлован глибиною у п'ятиповерхову будівлю», – говориться у сюжеті.
Зазначається, що це унікальне поховання, якому 2,5 тисячі років, його називають царським, адже такі могили зводили для поховання царів та вельмож.
«Разом зі знаттю ховали коштовності. Саме їх і шукали чорні копачі. Про вандалізм науковцям повідомили місцеві жителі», – додали у сюжеті.
Знищення скіфського кургану на Миколаївщині: що ще відомо
Курган знаходиться на державному обліку і має охоронятись державою.
Повідомлялося, що за фактом незаконних розкопок відкрите кримінальне провадження за ст. 298, ч. 3 ККУ (навмисне незаконне знищення об’єктів культурної спадщини).
Будівельну техніку, яка знищувала скіфський курган, вилучили. У поліції при цьому зазначили, що самих «археологів» на місці вони не «зафіксували».
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