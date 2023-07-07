Показники практично не змінилися з грудня 2021 року: 70% українців вважають себе щасливими, а 16% - ні.

Громадяни України, незважаючи на російську агресію та понад рік повномасштабної війни, продовжують вважати себе щасливими.

Як розповіли у Київському міжнародному інституті соціології, соціологи ставили питали в українців про те, чи вважають вони себе щасливими людьми, у грудні 2021 року та у вересні 2022 року.

Це ж питання українцям поставили й у травні цього року, щоб розуміти динаміку після понад року масштабної війни.

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Зокрема, у грудні 2021 року, напередодні вторгнення, 71% українців вважали себе щасливими, а 15%, навпаки, не вважали себе такими.

Незважаючи на понад рік повномасштабної війни, у травні 2023 року показники залишилися практично ідентичними. Зокрема, 70% українців вважають себе щасливими, а 16% - ні.

За даними КМІС, як і раніше, зберігається тенденція, що більш щасливими є молодші і заможніші респонденти. Крім того, наразі помітно, що із Заходу до Сходу знижується частка тих, хто щасливий, хоча навіть серед респондентів, які до 24 лютого 2022 року жили на Сході, більшість вважають себе щасливими.

Водночас, соціологи уточнюють, що серед внутрішньо переміщених осіб менше людей вважають себе щасливими - 54% проти 72% серед не-ВПО.

Як проводилося опитування

Всеукраїнське опитування громадської думки КМІС проводив з 26 травня по 5 червня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера серед 984 дорослих українців. За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, однак отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Результати інших опитувань українців

Як повідомляв УНІАН, раніше 30% українців заявили, що позитивно оцінюють свій досвід життя в Україні, ще 39% - задовільно. Невдовленні життям в нашій країні лише 31% опитаних. Найкращі оцінки надає молода аудиторія віком від 16 до 25 років та жителі Києва.

Окрім цього, у травні емоційно-психологічний стан українців дещо погіршився порівняно з лютим. Експерти відзначають негативні тенденції в психоемоційному стані українців та зростання інтенсивності ряду станів, які можна трактувати як переддепресійні.

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