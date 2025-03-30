Доходи президента та його родини дещо зросли у минулому році.

У 2024 році президент України Володимир Зеленський та його сім’я заробили 15,2 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента із посиланням на його декларацію про доходи.

Зокрема погашення облігацій внутрішніх державних позик принесло родині Зеленських 8 млн 585 тис. грн. Також доходи родини складалися із президентської зарплати Володимира Зеленського, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду, що принесло ще 6 млн 700 тисяч гривень.

"Збільшення доходів родини Президента України порівняно з попереднім роком відбулося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів. "Залишок грошових коштів родини Глави держави на кінець 2024 року значно не змінився", – заявили в прес-службі президента.

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Що відомо про особисте життя Володимира Зеленського

Як писав УНІАН, діти президента — донька Олександра та син Кирило — залишаються в Україні попри війну. Зеленський підкреслив, що його родина своїм прикладом показує, як мають поводитися сім'ї під час війни. ​

В умовах війни президент має обмежений час для спілкування з родиною. Він зазначив, що його "програма 5+5" передбачає 5 хвилин спілкування зранку та 5 хвилин ввечері. ​

Щодо особистих планів на майбутнє, не пов'язаних із державною діяльністю, Зеленський зізнався, що після завершення війни та президентської каденції не планує повертатися до гумористичної кар'єри. Він зазначив, що не бачить себе знову на сцені.

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