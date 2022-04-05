За словами президента, родина надихає його.

Президент України Володимир Зеленський розповів про спілкування з сім'єю під час війни.

"Я просто живу. Я зранку прокидаюся рано та починаю жити і працювати. А вночі лягаю спати. Сім'я надихає? Так. "5+5" програма називається в нас: десь 5 хвилин зранку і 5 хвилин ввечері. Ось і все спілкування", – розповів Зеленський.

Зазначимо, зі своєю майбутньою дружиною Оленою (дівоче прізвище – Кияшко) Зеленський навчалися в паралельних класах гімназії № 95 у Кривому Розі, але спілкуватися вони почали пізніше, коли Олена була студенткою будівельного факультету Криворізького університету, а Зеленський навчався у Криворізькому економічному інституті. Пара зустрічалася вісім років, після чого у 2003 році зареєструвала шлюб. Подружжя виховує двох дітей – сина Кирила й дочку Олександру.

Як повідомляв УНІАН, раніше перша леді України Олена Зеленська розповіла, як вона ставиться до інформації про те, що її сім'я може бути "мішенню" для Росії. За словами дружини президента, все це переслідування нагадує їй низькопробний бойовик.

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