Кияни неоднозначно відреагували на подібні дії комунальних служб.

На лівобережній частині Києва комунальні служби вирішили підстригти засніжені газони.

Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"Уздовж каналу на Русанівці стрижуть газон. Може хто знає, навіщо вони це роблять в сніг?",- пише автор публікації.

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У коментарях кияни відзначили, що в столиці часто в сніг і дощ кладуть новий асфальт, збирають листя і лагодять труби з гарячою водою.

"Гроші виписали, але як зазвичай прийшла несподівано зима і випав сніг", "У нас таке робили не раз біля сусідського будинку на минулих тижнях!!! теж в шоці, по землі ніби возить", "У мене пару тижнів тому перед будинком стригли опале сухе листя. Так що все нормально", - йдеться в коментарях.

Напередодні в Києві випав перший сніг. При цьому не всі кияни позитивно оцінили його розчищення, розкритикувавши роботу снігоприбиральної техніки у Дарницькому районі.

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Автор: Юрій Годован