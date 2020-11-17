У Києві 17 листопада випав перший сніг цього сезону.

У Києві сьогодні вперше в цьому сезоні пішов мокрий сніг. Враховуючи невеликий мороз, не скрізь він танув і в низці районів вже можна спостерігати засніжені вулиці.

У зв'язку з цим вже почала роботу снігоприбиральна техніка. Не скрізь її роботу оцінили позитивно. Деякі кияни висміяли "розчищення" тротуарів від снігу, якого на них зараз мінімальна кількість. Про це йдеться в публікації на сторінці "Позняки Осокорки Харківський" у Facebook.

"Наш мер нас береже. Пішла утилізація бюджету. Дочекалися", - написав автор.

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На запису видно, як снігоприбиральна машина намагається чистити від снігу тротуар у Дарницькому районі столиці.

"Там товщина снігу 0,01 мм, який тане під ногами. Посипання і так не робили", - уточнив автор публікації в коментарях під нею.

За прогнозами синоптиків, сніг у столиці йтиме до завтрашнього ранку. У середу, 18 листопада, в Києві буде хмарно, суцільна хмарність. Стовпчики термометрів підвищаться до + 2°.

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Автор: УНІАН