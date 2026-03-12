В Україні суттєво зростуть стипендії: скільки платитимуть студентам з 1 вересня

Кошти тепер отримуватимуть і студенти приватних вишів.

З 1 вересня 2026 року в Україні суттєво зростуть стипендії для студентів. Отримувати їх тепер зможуть і здобувачі освіти з приватних університетів, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

"У відповідь на запити студентів Уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення. Уже з 1 вересня цього року їм нараховуватимуть академічні стипендії у розмірі щонайменше 4000 грн", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мінімальна стипендія зросте вдвічі, порівняно з виплатами 2025 року.

Кошти на підвищення стипендій передбачені бюджетними призначеннями МОН на 2026 рік, акцентувала Свириденко.

Стипендія курсантів вищих військових навчальних закладів на першому курсі становить близько 10 000 гривень на місяць і може підвищуватися до понад 22 тисяч гривень. У Міноборони пояснювали, що під час навчання курсанти вишу отримують також низку соціальних гарантій.

Нагадаємо, 5 березня в Україні стартувала реєстрація на Національний мультипредметний тест (НМТ). Триватиме вона до 2 квітня 2026 року. Зазначимо, що основна сесія НМТ проходитиме з 20 травня до 25 червня, а додаткова – з 17 до 24 липня.

