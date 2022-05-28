У Мелітопольському районі співробітники одного з відділів поліції перейшли на бік ворога, серед зрадників є учасники антитерористичної операції.
Про це у Telegram повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
"У Мелітопольському районі Приазовський відділ поліції тепер називається "народною міліцією", бо перейшов на бік ворога. Співпрацювати з ворогом погодилися понад 35 працівників відділу на чолі з начальником та його заступником. Цікаво, що серед зрадників є й учасники АТО", - сказано в повідомленні.
При цьому в ОВА допускають, що окупанти могли чинити психологічний і фізичний тиск на самих поліціянтів чи членів їхніх родин.
Також зазначається, що вчора співробітники Таврійського державного агротехнологічного університету повідомили, що в будівлю вишу увірвалися озброєні окупанти. Також російські військові захопили Мелітопольський педагогічний університет.
"Співробітникам повідомили, що обидва виші відтепер об’єдналися, і викладачі мають написати заяви на перехід до об'єднаного університету або ж звільнятися. Єдиним ректором оголошено заїжджий підполковник і колишній старший викладач Харківськогоу університету внутрішніх справ Чуйков", - сказано в повідомленні.
При цьому зазначається, що співробітники Таврійського агротехнологічного розповіли, що новий ректор поводився неадекватно, був агресивним та хамив.
Нагадаємо, в окупованих Мелітополі і Токмаку партизани розповсюджують антиросійські листівки.