Це колишній нардеп-регіонал Балицький, який у 2020 році був обраний депутатом обласної ради від "ОПЗЖ".

За матеріалами Служби безпеки України про підозру повідомлено Євгену Балицькому - "гауляйтеру" росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Як повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, це колишній нардеп-регіонал, який у 2020 році був обраний депутатом обласної ради від "ОПЗЖ".

"Він сприйняв вторгнення РФ як шанс реалізувати власні політичні амбіції. Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні. Зокрема, за допомогою загарбників він примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником "військово-цивільної адміністрації Запорізької області", - зазначив він.

За словами Дехтяренка, Балицький критикував чинну українську владу та готував урочистості до дня перемоги.

Він також видав розпорядження "Про тимчасову організацію громадського порядку", яке зобов’язувало жителів сформувати "громадські загони" для виявлення антиросійської діяльності.

Зраднику оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 ("колабораційна діяльність") Кримінального кодексу. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, журналісти показали фото секретного гауляйтера Херсона. Журналістам вдалося отримати фотознімки секретного окупаційного "мера" Херсона Олександра Кобеця. Його обличчя російські окупанти тримають в секреті.

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