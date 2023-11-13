За її словами, вона нібито не знала, звідки хлопець, який їй написав.

Скандальна екснардепка та мовознавиця Ірина Фаріон прокоментувала скандал навколо затримання кримського студента Максима з проукраїнською позицією. ФСБ схопила хлопця після того, як професорка "злила" у мережу особисті дані.

Реакція Фаріон з'явилася у її Телеграм-каналі. Скандал вона назвала провокацією та закликала не вестися на неї.

"Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди (у листі хлопець назвався Максимом з українського Криму - УНІАН). Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Борітеся - поборете", - заявила Фаріон.

Відео дня

Затримання кримського студента

Скандальна мовознавиця Ірина Фаріон "здала" Федеральній службі безпеки проукраїнського студента з окупованого Криму.

У своєму Телеграм-каналі Фаріон опублікувала листа від студента Максима, у якому той писав, що чекає Збройні сили України в рідній Керчі та Севастополі, де навчається на факультеті української філології. Хлопець писав, що нібито не хоче чути від українських воїнів "мову окупації", тому дякує Фаріон за працю у контексті нещодавнього мовного скандалу, який спровокувала скандальна професорка.

Скриншот миттю підхопили російські пропагандисти, які дякували Фаріон за "співпрацю". ФСБ схопила студента та змусила вибачатися на камеру. Відео з Максимом з'явилося у мережі.

Представниця президента України у АР Крим Таміла Ташева різко розкритикувала мовознавицю Ірину Фаріон за те, що вона спроровокувала затримання проукраїнського студента Максима. Вона має намір звернутися до правоохоронців щодо цієї події.

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