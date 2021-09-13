Марина Голядкіна, яка народилася і росла на Донбасі, заявила, що була щаслива стояти поруч з президентом країни-агресора.

Спортсменка Марина Голядкіна, яка раніше виступала за Україну, але у 2015 році втекла до Росії, похвалилася фото з президентом РФ Володимиром Путіним. Вона представила країну-агресора на Олімпіаді в Токіо, а тепер вирушила в Кремль за почестями.

На своїй сторінці в Instagram Голядкіна в буквальному сенсі обдарувала Путіна хвалебними компліментами та "заспівала" йому дифірамби.

Спортсменка, яка займається синхронним плаванням, жила на Донбасі, в Донецьку. Однак після того, як у 2014 році РФ окупувала територію Сходу України, Голядкіна перейшла на бік агресора.

"Я запам'ятаю цей день на все життя!!! Спасибі, Володимир Володимирович, за все!!!! Я дуже сильно переживала і думала, говорити промову, або я не зможу впоратися з емоціями. Трошки пишаюся собою, що зробила це", - написала Марина Голядкіна.

Читайте такожОлімпійська призерка Рижикова розповіла три секрети свого успіхуСвою любов до РФ і Путіна спортсменка, яка вирішила втекти з України, висловила навіть на нігтях. Голядкіна зробила манікюр в кольорах російського прапора і всім своїм виглядом намагалася показати, наскільки їй подобається представляти країну-агресора в світі спорту.

Марина Голядкіна отримала в РФ чимало регалій. Вона вже стала заслуженим майстром спорту і членом збірної РФ з синхронного плавання. На Олімпіаді в Токіо спортсменка принесла країні-агресору медаль.

Синхроністка не соромиться своєї фанатичної любові до РФ. Вона регулярно публікує фото в російській формі та нерідко зізнається в любові до Путіна і всієї країни, яка окупувала її рідне місто, в цілому.

Марина Голядкіна - довідка УНІАН

Спортсменці 24 роки, вона народилася і виросла в Донецьку. До 2015 року Голядкіна представляла на змаганнях збірну України, у 2013 році вона стала бронзовим призером чемпіонату світу і неодноразово отримала призові місця на інших змаганнях з синхронного плавання.

У 2015 році Марина Голядкіна вирішила переметнутися на бік країни-агресора, вона отримала російське громадянство і почала жити в Москві. В Україні спортсменка мала звання майстра спорту міжнародного класу. Вже у 2019 році Голядкіної вручили РФ звання Заслуженого майстра спорту.

Своє рішення перейти на бік країни-агресора Голядкіна пояснює тим, що вона захотіла "вийти на новий рівень". Спортсменка задумалася про представлення РФ на змаганнях після 2014 року, коли країна, в яку вона переїхала, окупувала її рідне місто та інші території Донбасу України.

Раніше УНІАН вже повідомляв про іншу спортсменку, яка потрапила в скандал через надмірно дружні стосунки з представниками країни-агресора. Не так давно українка Ярослава Магучіх знову сфотографувалася з росіянкою і викликала безліч критики.

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Автор: Поліна Кузенко