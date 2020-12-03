Крім того, на волі опинився й водій Павловського і водночас свідок у справі вбитої активістки.

Фігуранта справи Катерини Гандзюк Ігоря Павловського випустили з-під варти за двома іншими обвинуваченнями.

Про це пише hromadske з посиланням на слова його адвоката.

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Раніше Павловського судді вже визнали винним у приховуванні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Тоді фігурант одіозної справи уклав зі слідством угоду і дав свідчення проти імовірного замовника нападу Владислава Мангера та організатора злочину Олексія Левіна. Він отримав один рік умовно.

Проте Павловський лишався під вартою за двома іншими обвинуваченням – створення злочинної організації в Херсонській області та викрадення транспортних засобів, пояснюють журналісти.

За словами його адвоката, 24 листопада сплинув термін тримання під вартою його підзахисного, а продовжувати прокуратура не стала.

Крім того, на волі опинився й водій Павловського і водночас свідок у справі вбитої активістки та підозрюваний у справі про викрадення транспорту Валерій Одінцов. Він уклав угоду зі слідством.

Справа Гандзюк: що відомо

Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, вона отримала хімічні опіки понад 30% тіла.

У червні 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину.

27 квітня в Офісі генпрокурора повідомили про завершення розслідування у справі та встановлення кінцевого замовника цього злочину - Мангера, який за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, що призвели до її смерті.

Мангера та Левіна затримали, вони перебувають під вартою. Їм інкримінують правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу.

Також у справі фігурував колишній помічник народного депутата Ігор Павловський. 16 вересня Павловський попросив суд затвердити угоду про визнання винуватості та заявив, що готовий надавати покази.

1 жовтня у суді Павловський заявив, що Мангер та Левін замовили напад на громадську активістку. 16 жовтня його визнано винним у приховуванні злочину, він отримав за умовами угоди зі слідством один рік умовно.

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Автор: УНІАН