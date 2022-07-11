Місто готуватиметься до навчання дітей онлайн. Це стосується також всіх типів навчальних закладів.

У Харкові не відкриватимуть з вересня навчальні заклади через постійні обстріли.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі інформаційного телемарафону.

"З нинішніми темпами обстрілів нам не доводиться говорити про навчання дітей офлайн. Ми будемо в основному готуватися тільки до онлайн-навчання дітей з 1 вересня", - сказав він, уточнивши, що це стосується також всіх типів навчальних закладів.

Мер зазначив, що росіяни обстрілюють школи і навчальні заклади з особливою люттю, проте "Харків тримається".

Терехов зазначив, що окупанти перейшли до тактики інтервальних обстрілів, що робить їх ще значно небезпечнішими.

Як повідомляв УНІАН, окупанти сьогодні завдали ударів по Харкову, попередньо з РСЗО. Кількість постраждалих внаслідок обстрілів Харкова вже перевалила за 30.

Вас також можуть зацікавити новини: