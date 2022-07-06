Начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський зазначив, що люди не можуть відвідати своїх близьких і навіть зателефонувати, бо глушиться телефонний зв’язок.

На окупованій частині Ізюмського району Харківської області великі проблеми із медикаментами та продуктами харчування, людям не дозволяють переміщатися.

Про це розповів начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський в ефірі телемарафону.

За його словами, на окупованих територіях проблеми з продуктами харчування, у людей немає базових необхідних для життя благ.

"Люди не живуть, а виживають… Люди без роботи, без заробітних плат, без електроенергії, водозабезпечення, без всього. Це геноцид народу. Людей не випускають, обмежують переміщення по Ізюму, Балаклеї, Савинцях", - сказав він.

Масельський зазначив, що люди не можуть відвідати своїх близьких і навіть зателефонувати, бо глушиться телефонний зв’язок.

За його інформацією, окупанти не завозять жодних медикаментів, все, що є у підконтрольних росіянам селищах Ізюмщини – це те, що вдається передати з української території.

"Дві треті частини Ізюмського району окуповано. Тактика одна – знищити всі населені пункти", - додав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, українські фахівці укріплюють Харків кількома кільцями оборони, ППО не може впоратися з такою кількістю ворожих обстрілів.

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