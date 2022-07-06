На окупованій частині Ізюмського району Харківської області великі проблеми із медикаментами та продуктами харчування, людям не дозволяють переміщатися.
Про це розповів начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський в ефірі телемарафону.
За його словами, на окупованих територіях проблеми з продуктами харчування, у людей немає базових необхідних для життя благ.
"Люди не живуть, а виживають… Люди без роботи, без заробітних плат, без електроенергії, водозабезпечення, без всього. Це геноцид народу. Людей не випускають, обмежують переміщення по Ізюму, Балаклеї, Савинцях", - сказав він.
Масельський зазначив, що люди не можуть відвідати своїх близьких і навіть зателефонувати, бо глушиться телефонний зв’язок.
За його інформацією, окупанти не завозять жодних медикаментів, все, що є у підконтрольних росіянам селищах Ізюмщини – це те, що вдається передати з української території.
"Дві треті частини Ізюмського району окуповано. Тактика одна – знищити всі населені пункти", - додав він.
Як раніше повідомляв УНІАН, українські фахівці укріплюють Харків кількома кільцями оборони, ППО не може впоратися з такою кількістю ворожих обстрілів.