Під час Великодня у столиці буде посилений контроль за дотриманням карантинних обмежень.

У Києві не залишать жорсткий карантин на святкові дні, якщо він вийде із "червоної" зони епіднебезпеки до Великодня.

Глава Держпостребслужби Києва Олег Рубан повідомив, що після цього у столиці будуть діяти обмеження тієї зони, куди вона буде переведена, пише РБК-Україна.

Також він розповів заявив, що під час Великодня у столиці буде посилений контроль за дотриманням карантинних обмежень.

"Що стосується Великодня і Вербної неділі, яка була, то з усіма конфесіями переговорили, і заходи затвердили спільно з конфесіями. На Великдень дотримуватимуться цього особливого порядку. Буде посилено контроль за даними заходами", - сказав Рубан.

Карантин у Києві: обмеження і заборони

Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні епіднебезпеки.

З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд в громадському транспорті здійснюється за спецпропусками. Закриті дитсадки та школи.

14 квітня дія жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 квітня.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вже до кінця цього тижня Київ покине "червону" зону карантину.

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Автор: Олег Давигора