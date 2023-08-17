Свою думку про призовну кампанію висловили українські захисники.

Стало відомо, імовірно, чому у курортній зоні Одеси представники Територіальних центрів комплектування на соціальної підтримки не шукають потенційних призовників, які можуть ухилятися від служби.

Зокрема, УНІАН запитав у захисників України, які приїхали до Одеси у коротку відпустку та перебували на узбережжі, як вони ставляться до призовної кампанії. За словами двох військових, які перебували неподалік розважальних клубів у районі пляжу "Аркадія", вони шоковані тим, що побачили.

"Вишукано одягнені, здорові, накачані "бугаї" скачуть на дискотеці, курять кальяни, б'ють один одному морди, п'ють та іржуть... Наче війни в Україні немає… І, хотілося б знати, а де ТЦКшники? Чому тут нікого "не пакують", не вручають повістки, не відвозять у військкомат? Тут тільки з тих, що релаксують, можна сформувати батальйон, а з охоронців закладів – десантно-штурмову роту", - сказав боєць Олександр.

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За словами, його товариша, який родом з Одещини, у селах молодих чоловіків майже не лишилося, бо має місце незбалансований призов. Він уточнив, що військкомати повинні виконувати план щодо мобілізації, але, коли "гребуть" чоловіків із невеликих населених пунктів, не враховують, чисельність місцевих жителів у порівнянні, наприклад, з районами Одеси, в кожному з яких мешкало до війни понад 200 тис. осіб.

"При цьому, "батальйон Монако" – депутати, їхні діти, ряд чиновників, просто "багатенькі Буратіно" почуваються дуже спокійно, бо відкупилися. Але план воєнкому треба виконувати – ось замість одного з тих, хто відкупився, Борис (непридатний до служби чоловік з Одещини, який помер після призову – УНІАН) потрапив під мобілізацію", - вважає захисник.

Як зазначає відомий громадський діяч Павло Поламарчук, у курортній зоні Одеси, зокрема, у певних розважальних закладах Аркадії, представники ТЦК не з'являються тому, що, крім ризику зустрітися з "небожителями" від влади чи великими комерсантами, є інформація про нібито "частку" в розважальному бізнесі одного з військкомів. Він уточнив, що йдеться про заарештованого нещодавно обласного воєнкома Євгена Борисова, який нібито є неофіційним співвласников одного з найпопулярніших клубів.

Одеські скандали з призовниками

На території однієї з військових частин 1 серпня через приступ епілепсії помер 29-річний житель населеного пункту Ширяєво Одеської області Борис Глушак. За цим фактом розпочато низку кримінальних проваджень. Зокрема, за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), за ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби осіб ТЦК та СП) тощо.

Нагадаємо, навесні зʼявилася інформація про те, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну родина очільника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова придбала дорогу нерухомість в Іспанії. Повідомлялося, що вартість маєтку, який зареєстровано на матір військового, становить понад 3 млн євро, а у його дружини зʼявилося офісне приміщення за кордоном тощо.

ДБР також заявило, що Борисов давав вказівки підлеглим не призивати на службу певних військовозобов’язаних. Наприкінці червня Борисова звільнили з посади, а 22 липня повідомили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби. Потім чоловіка затримали у Києві та взяли під варту з можливістю внесення застави у 150 мільйонів гривень.