Відтепер за кошти програми "єПідтримка" дозволено придбання також друкованих засобів масової інформації, товарів спортивного призначення, а також шкільного приладдя та канцелярських виробів.

Сьогодні, 7 лютого, набула чинності постанова Кабінету міністрів, яка розширює дію державної програми "єПідтримка" по виплаті 1 тисячі гривень вакцинованим на дітей віком від 14 років.

Це зазначено в урядовому документі № 68 від 2 лютого 2022 р.

Як повідомляв УНІАН, відповідна постанова "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1272" ухвалена під час засідання уряду 2 лютого. Документ розроблено з метою стимулювання вакцинації та підтримки громадян, зокрема осіб віком від 14 років, а також розширення сфер діяльності, в яких можна отримати послуги в рамках програми "єПідтримка".

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Перелік сфер діяльності, у яких можна отримати послуги в рамках програми, розширено, зокрема, на сферу освіти (у тому числі на оплату здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках та секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти та проживання в гуртожитках закладів освіти). Також дозволено придбання за кошти програми "єПідтримка" друкованих засобів масової інформації, товарів спортивного призначення, а також шкільного приладдя та канцелярських виробів.

15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

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