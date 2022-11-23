Керівництво навчальних закладів оперативно інформуватиме батьків у разі зміни режиму роботи.

Столичні навчальні заклади 24 листопада продовжать освітній процес попри те, що деякі райони столиці частково знеструмлені та мають проблеми з тепло- та водопостачанням.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, школи працюватимуть у змішаному форматі.

"Школярі зможуть продовжити навчання як офлайн, так і онлайн. Садочки працюватимуть в очному режимі. Батьки самостійно прийматимуть рішення про те, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома. Також нагадаю, що розроблений алгоритм дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання", – написав він.

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Кличко також додав, що керівництво навчальних закладів оперативно інформуватиме батьків у разі зміни режиму роботи.

Обстріл Києва і області 23 листопада – що варто знати

В середу, 23 листопада, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по містах України. Зокрема, 31 ракету було запущено по столиці.

Було влучання в об'єкт інфраструктури та двоповерхову будівлю в Києві, загинули троє осіб, ще понад 10 поранені.

Київ знеструмлено. За повідомленнями місцевої влади, вода та опалення у будинках Києва повинні з'явитися вранці 24 листопада. Відновлення електропостачання очікується після стабілізації енергосистеми.

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