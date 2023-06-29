Вирок – заочний, бо наразі фігурант залишається на окупованій території.

В Одесі до 15 років в’язниці за участь у терористичній організації "ДНР" заочно засуджено колишнього першого секретаря одеського міськкому комсомолу України, організатора банди "Комуністи-революціонери" у 2000-х роках. Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

"Задля втілення проросійських поглядів, ще у 2000-х роках він створив банду "Комуністи-революціонери" з-поміж прихильників відродження СРСР та встановлення диктатури комуністичної партії", - розповіли у прокуратурі.

Зокрема, правоохоронцям вдалося довести, що ця банда восени 2002 року влаштувала вибухи біля будівлі СБУ в Києві, на її рахунку також озброєне пограбування ювелірних магазинів та пунктів обміну валют.

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Встановлено, що чоловік з 2004 року відбував покарання в Торезькій виправній колонії № 28 на Донеччині за тероризм, грабежі, бандитизм, незаконне зберігання зброї та спробу повалення державної влади в Україні.

"У серпні 2014 року, після окупації міста Торез, бойовики "ДНР" звільнили його з в’язниці. Він залишився на тимчасового окупованій території та приєднався до одного з підрозділів політичного блоку "ДНР" - так званого "Комитета освобождения Причерноморья".

В рядах "комітету" він налагоджував координацію між його членами, забезпечував поповнення новими прихильниками, популяризував діяльність "ДНР" та "ЛНР". Крім того, "визволитель Причорномор'я" публічно закликав до збройного опору силам антитерористичної операції, вчиненню терактів, захопленню і подальшої окупації території України.

"Він закликав до встановлення на захоплених територіях влади терористичних організацій та створення на них так званої "Новоросії". Вся ця пропаганда викладалася на відеохостингу YouTube", - додали у прес-службі.

Приморський районний суд Одеси заочно засудив уродженця міста за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок – заочний, бо наразі фігурант залишається на окупованій території.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про колишнього першого секретаря одеського міськкому комсомолу України Андрія Яковенка, який був у складі зазначеної ОЗГ, про учасників якої стало відомо на початку 2000-х років. Фігурантів цієї справи ще називали "комсомольцями-терористами". Про них стало широко відомо після вибуху саморобного пристрою у жовтні 2002 року біля будівлі столичної СБУ. Тоді невідомі "партизани" заявили, що розпочинають боротьбу проти "правлячого капіталістичного режиму". Згодом за місяць у Миколаєві між невідомими та правоохоронцями сталася стрілянина, під час якою міліціонери отримали поранення. За даними силовиків, до події були причетні так звані "комсомольці-терористи". Також учасникам ОГЗ інкримінували кілька розбійних нападів.

За даними джерела, у 2014 році невідомі озброєні люди у камуфляжі увірвалася до адміністративної будівлі Торезської виправної колонії, надавши "ухвалу" від "верховної ради ДНР" з вимогою звільнити члена банди Яковенка. Начальник колонії відмовився, але з'ясувалося, що його дружину та двох дітей утримують у заручниках.

"Через те, що жінці та дітям погрожували фізичною розправою, керівник установи звільнив одеського "комсомольця-терориста", - розповіли правоохоронці.

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