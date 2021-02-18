Стосовно лікаря завели вже п'ять кримінальних справ.

У Рівному поліція розслідує п’ять кримінальних проваджень щодо стоматолога, яку звинувачують у насильстві над дітьми.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

«Поліцейські відкрили одне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 та чотири — за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

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За відомостями поліції, окрім двох заяв, про які повідомлялося раніше, до правоохоронців звернулося ще троє батьків.

Так, 12 лютого до поліції надійшла письмова заява від 28-річного рівнянина, в якій йдеться про те, що під час візиту до стоматолога у серпні минулого року лікарка спричинила його на той час трирічній доньці тілесні ушкодження та психологічну травму.

Крім того, аналогічне звернення надійшло 15 лютого й від іншого 28-річного жителя Рівного. Чоловік зазначив, що його син отримав тілесні ушкодження під час прийому стоматологом у червні минулого року.

Також із письмовою заявою звернулась 28-річна жителька Рівненського району. Вона повідомила, що півроку тому дитячий стоматолог у приватній клініці на вулиці Пушкіна нанесла тілесні ушкодження її 6-річній доньці.

«Двоє заявників звернулись одразу до правоохоронців, оскільки на відео, оприлюднених в соцмережах, вони упізнали своїх дітей», - розповіли в поліції.

Відомості за трьома вказаними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Наразі відомо, що 29-річна дитяча стоматолог лікарську діяльність не провадить.

«Під час першопочаткового спілкування із лікаркою остання своєї вини не визнавала та запевняла, що тілесні ушкодження нікому не наносила. Втім, наразі на будь-який зв'язок жінка не виходить, а адвокат, який повідомив, що представляє її інтереси, показів від імені клієнтки поки не дає», - додали в поліції.

Досудові розслідування тривають. Всі обставини скоєних кримінальних правопорушень встановлюються.

Скандал за участю стоматолога у Рівному: що відомо

У лютому користувачі Інтернет опублікували кілька відео, на яких лікар-стоматолог з Рівного била і погрожувала дітям під час лікування їх зубів.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактами заяв, що надійшли від батьків, постраждалих в результаті дій стоматолога дітей.

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Автор: Світлана Макринська