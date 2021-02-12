Наразі до поліції надійшли дві заяви від жінок, чиї діти постраждали на прийомі у лікаря.

На Рівненщині поліція почала розслідування стосовно лікарки-стоматолога, яку звинувачують у побитті дітей на робочому місці.

Читайте такожДушила, коли лікувала зуби: у Рівному стоматолога викрили у регулярному побитті дітей (відео)Як повідомила кореспонденту УНІАН речниця відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Рівненській області Марія Юстицька, напередодні до поліції надійшло дві заяви.

У першій, за словами Юстицької, 28-річна рівнянка повідомила, що після візиту до стоматолога в одній із приватних клінік Рівного у восьмирічної доньки вона виявила гнійну рану губи.

За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України, що карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також до поліції звернулася 36-річна жителька міста Костополя, яка повідомила, що під час лікування зубів у приватній стоматологічній клініці лікарка нанесла тілесні ушкодження її 5-річній дитині.

За фактом умисного легкого тілесного ушкодження поліцейські розпочали розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Якщо вину жінки доведуть, їй загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

У рамках кримінальних проваджень призначені судово-медичні експертизи.

«Окрім того, виявлена під час моніторингу мережі Інтернет інформація стосовно побиття лікарем дітей на робочому місці, буде зареєстрована та розглядатиметься у ході розпочатих досудових розслідувань. Наразі дві заяви громадян, які надійшли з цього приводу не мають відношення до кадрів насилля над дітьми, поширених у Інтернеті», - розповіла Юстицька.

Вона допускає, що записи зроблені раніше і стосуються побиття інших дітей. Тож, як прогнозують у поліції, у цій справі можуть бути виявлені нові факти.

Скандал з побиттям дітей стоматологом у Рівному: що відомо

Користувачі YouTube опублікували кілька відео, на який лікарка-стоматолог з Рівного била та погрожувала дітям, лікуючи їхні зуби.

На кадрах одного з них жінка погрожує маленькій пацієнтці стоматологічним приладдям, а потім пробує її душити. На іншому відео стоматологу разом з помічницею силою вдалося посадити хлопчика у крісло, однак лікування зубів супроводжувалося побиттям.

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Автор: Петро Хромих