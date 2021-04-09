Один з них перебуватиме під арештом на гауптвахті протягом 20 діб, інший – 2 місяці під вартою.

Суд заарештував двох військовослужбовців, причетних до стрілянини в потязі «Константинівка – Київ», яка сталася 6 квітня в Харківській області.

Читайте такожВійськових, які влаштували стрілянину в поїзді, звільнили (відео)Про це повідомляється на сторінці Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що 7 квітня суд, розглянувши матеріали Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил про притягнення до адміністративної відповідальності щодо одного з учасників цієї події, визнав його винним у скоєнні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби при виконанні службових обов’язків щодо доставки кореспонденції у визначені строки, вчинене в умовах особливого періоду), ч. 2 ст. 172-16 (бездіяльність військової службової особи, а саме невжиття заходів щодо припинення кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим, вчинене в умовах особливого періоду), ч. 3 ст. 172-20 (розпивання алкогольних напоїв та невжиття заходів для відсторонення від обов’язків військової служби особи, яка перебуває у нетверезому стані, в умовах особливого періоду) КУпАП, та наклав на офіцера адміністративне стягнення у вигляді арешту на гауптвахті.

За рішенням суду, загальний строк арешту становить 20 діб, який відраховується з моменту фактичного затримання порушника, тобто з 6 квітня.

Щодо іншого офіцера спецзв’язку, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України, 7 квітня слідчий суддя застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без визначення розміру застави.

У прокуратурі додали, що слідство за фактом вчинення 6 квітня офіцером спецзв’язку стрільби в електропотязі продовжується.

Стрілянина у потязі: подробиці інциденту

Вночі 6 квітня у вагоні поїзда «Костянтинівка-Київ» за участі двох військовослужбовців фельдзв'язку сталася стрілянина.

Порушників було знято з потяга спецпризначенцями на станції Красноград Харківської області.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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Автор: Світлана Макринська