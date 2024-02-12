Феміда задовольнила апеляцію прокуратури.

Апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та застосував до колишнього керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександра Лієва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Цю інформацію УНІАН підтвердили у Службі безпеки України.

"Суд задовольнив апеляцію прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 50 млн грн екс-посадовцю Міноборони, який підозрюється у заволодінні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Справа Лієва

У січні розгорівся скандал щодо спроби вкрасти в армії 1,5 млрд гривень. Колишній очільник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв був запідозрений у спробі вкрасти півтора мільярда гривень в української армії.

Згодом Лієв пройшов поліграф. На одне з питань: чи отримував він вказівки від тодішнього керівництва на укладання контракту з "Львівським арсеналом" - Лієв не зміг дати короткої відповіді - так чи ні.

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