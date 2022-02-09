Чоловіка звільнили в залі суду.

В Афінах суд у середу, 9 лютого, прийняв рішення про повернення в Україну ветерана АТО Олександра Радкевича.

Як повідомив УНІАН Дімітріос Дімітріадіс, почесний консул України в Греції і адвокат, який займає справою Радкевича, рішення було прийнято на користь ветерана. Як уточнив адвокат, його буде звільнено протягом найближчого часу.

Справа Олександра Радкевича: що відомо

Олександр Радкевич - український військовий. У 1990-х був водієм-механіком танка. Коли почалася війна, спершу був волонтером, потім знову повернувся в армію, воював на Світлодарській дузі на Донбасі.

У жовтні 2021 року він відправився на відпочинок до Греції, де був затриманий як фігурант "справи 13 січня" (штурм Вільнюської телевежі). Йдеться про сутички 1991 року у Вільнюсі, коли вище радянське керівництво військовими методами намагалося повернути Литву до складу СРСР. Кульмінацією протистояння став штурм радянськими військами і спецназами вільнюського телецентру. Тоді загинули 14 литовців, один боєць підрозділу "Альфа", було поранено близько 800 осіб.

Литовський суд присудив йому 4 роки позбавлення волі.

"Обвинувачений Олександр Радкевич брав участь у військовій атаці біля Будинку друку, забезпечив повітряно-десантним підрозділам можливість пробратися до будівлі, небезпечно маневруючи на території будівлі, лякав людей", - йдеться у вироку, оголошеному в 2019 році.

Радкевич не переховувався від слідства і давав свідчення, але не знав ані про вирок, ані про вже програні апеляції і касації. Литовський адвокат також підтвердив, що не зміг оповістити його.

У Литві визнають, що при заочному процесі обвинувачений не міг захистити себе повною мірою, і припускають, що справу можуть переглянути після екстрадиції.

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