Водночас суд визнав його невинним за статтею про торгівлю людьми у звʼязку з недоведеністю. Правозахисники розраховували, що фігурант отримає довічне.

Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок головному кату таємної донецької катівні "Ізоляція" - Денису Куликовському, більше відомому за прізвиськом "Палич".

Як повідомляє Суспільне, його визнано винним за статтями: 258, 260 та 438 Кримінального кодексу ("створення терористичної групи чи терористичної організації"; "створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань"; "порушення законів та звичаїв війни").

"Суд ухвалив призначити Куликовському покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Початок виконання вироку рахувати з 9 листопада 2021 року", - повідомило Суспільне.

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За даними видання, водночас суд визнав його невинним за ст. 149 Кримінального кодексу ("торгівля людьми") у звʼязку з недоведеністю.

Правозахисниця Олександра Матвійчук після оголошення вироку заявила, що "Палича" мали засудити до довічного ув'язнення.

"Я буду радитися із адвокатами потерпілих і загалом стосовно процесуальних нюансів. На моє переконання, Денис Куликовський, він же "Палич", має отримати довічне. Я збирала свідчення людей, які вижили. Це такі історії, які вказують, що за сукупністю вчинених злочинці мають сидіти до кінця свого життя. Треба шукати процесуальне рішення. Не розумію, чому держобвинувачення просило всього 15 років. Суддя зараз задовольнив це прохання в повному обсязі. Але ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу передбачає можливість запросити довічно", - прокоментувала вона.

Адвокат журналіста Станіслава Асєєва, який був в'язнем "Ізоляції" у коментарі Суспільному заявив, що апеляцію подавати не планує.

Своєю чергою проект "Грати" інформує, що суд також задовільнив два цивільних позови стосовно Куликовського, згідно з чим він має виплатити 400 тис. грн та 95 тис. грн двом потерпілим.

Сам підсудний провину не визнав.

Справу слухали у закритому режимі. Проти Куликовського дали свідчення колишні полонені "Ізоляції" — 22 людини визнані у справі потерпілими. Серед них — письменник та журналіст Асєєв, якого у 2017 році затримали у "ДНР" та кинули до "Ізоляції", обвинувативши у шпигунстві, створенні екстремістської організації і публічних закликах до дій, "спрямованих на порушення територіальної цілісності".

Затримання Куліковського: що відомо

Бойовика Дениса Куліковського ("Палич"), який керував в'язницею "Ізоляція" в окупованому Донецьку, затримали 9 листопада 2021 року в Києві.

Зловмисника затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу: ст. 149 ("торгівля людьми"); ст. 258-3 ("створення терористичної групи чи терористичної організації"); ст. 260 ("створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань"); ст. 438 ("порушення законів та звичаїв війни").

29 жовтня 2020 року керівнику "Ізоляції" було заочно повідомлено про підозру.

Розслідуванням встановлено, що під керівництвом Куліковського на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку терористи влаштували "катувальну базу", де незаконно утримували цивільних осіб, полонених військовослужбовців ЗСУ та інших формувань, задіяних у АТО/ООС.

Що таке "Ізоляція"

"Ізоляція" - це незаконна в'язниця, створена російською окупаційною владою на території однойменного культурного центру у Донецьку після захоплення міста в 2014 році.

За даними Офісу генпрокурора, у в’язниці "Ізоляція" в різний час утримували близько 3,5 тис. осіб, з яких 1,6 тис. - це цивільні особи.

За даними звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в "Ізоляції" в'язнів катують і піддають сексуальному насильству.

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