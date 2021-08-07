У партії збираються подавати апеляцію на рішення суду.

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави для семи затриманих у Харкові представників політичної партії "Національний корпус", які підозрюються у вчиненні тяжких злочинів економічного та насильницького характеру.

Про це керівник київського осередку політичної партії "Національний корпус" Сергій Тамарін повідомив у відеозверненні на своєму Telegram-каналі.

"Усі заарештовані хлопці отримали 60 діб арешту у слідчому ізоляторі без права внесення застави. Дуже небезпечно зараз у нашій країні любити свою країну, захищати її та бути патріотом, тому що, як бачимо, бути проросійськими силами набагато безпечніше, комфортніше і набагато менше проблем", - заявив Тамарін.

Він наголосив, партія буде подавати апеляцію і боротиметься за побратимів.

Читайте такожСуд відправив за грати екс-керівників "Харківобленерго" та "Харківводоканалу"Затримання представників "Нацкорпусу" у Харкові

5 серпня Служба безпеки України заявила, що ліквідувала злочинне угруповання, яке займалося рекетом бізнесменів у Харківській області. До його складу було залучено майже 50 осіб. Серед них діючі правоохоронці, а також чоловіки із досвідом ведення бойових дій, зокрема, представники партії "Національний корпус".

За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Обсяг їхнього "прибутку" становив понад 1 млн грн щомісяця.

Лідер партії "Національний корпус" і перший командир полку "Азов" Андрій Білецький вважає цю справу сфальсифікованою і політично мотивованою. За його словами, затримані – невинні люди, яких підставляють.

Автор: Віталій Саєнко