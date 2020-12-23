Завербований під тиском військовий після повернення з Криму відмовився від виконання завдань російських спецслужб.

Суд в Одесі вирішив звільнити від кримінальної відповідальності за державну зраду військовослужбовця Військово-морських сил Збройних сил України, який добровільно повідомив про обставини свого вербування співробітниками російських спецслужб.

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Про це повідомила Служба безпеки України.

Встановлено, що військовослужбовець ЗСУ був завербований ФСБ РФ під час відвідування тимчасово окупованої території АР Крим у сімейних справах. Як зазначається, представники російських спецслужб діяли шляхом шантажу та психологічного тиску.

Співробітник ворожої спецслужби відпрацював українському військовослужбовцю завдання зі збору інформації військового характеру та щодо суспільно-політичної обстановки в південному регіоні України.

«Враховуючи той факт, що після повернення на контрольовану державою територію військовослужбовець ЗСУ добровільно повідомив про всі обставини свого вербування та відмовився від виконання завдань ворожих спецслужб, Приморський районний суд Одеси визнав його винним у готуванні до держзради у формі шпигунства і звільнив від кримінальної відповідальності за державну зраду», - інформує СБУ.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим відділом УСБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Одеського гарнізону.

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Автор: Інна Андаліцька