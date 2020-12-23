СБУ розслідує поставки продукції ОГХК в окупований Крим / facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безпеки України розслідує можливі поставки титанової сировини виробництва Об'єднаної гірничо-хімічної компанії в окупований Крим.

Про це свідчить відповідь на запит "Главком" СБУ.

"Викладені вами обставини розслідуються слідчими органів безпеки в рамках кримінального провадження від 06.07.2020", - йдеться у відповіді СБУ. 

Служба безпеки не розкриває деталі розслідування, посилаючись на статтю 222 Кримінального кодексу "Неприпустимість розголошення відомостей досудового розслідування". 

Відповідь СБУ на запит інформаційного агентства " Главком"

Як повідомлялося, за даними системи стеження за судами АІС, ОГХК відновило поставки ільменіту в окупований Крим за контрактом з Belanto, підписаним т.в. о. голови держкомпанії Артуром Сомовим.

За дотриманням умов контракту і відправку вантажу відповідає заступник голови правління Тетяна Гогенко.

Раніше топ-менеджмент ОГХК зняв з себе відповідальність за постачання продукції до Криму.

У державній компанії пояснили, що збувають свою продукцію в Україну, а "подальший логістичний ланцюжок переходить під безпосередню відповідальність покупця".

Нагадаємо, т.в. о глави ОГХК Артур Сомов підписав з контракт з Belanto 13 жовтня. Чехи зобов'язалися придбати 50 тис. тонн іршанського ільменіту компанії до кінця поточного року на суму 6,453 млн євро з відстрочкою платежу в 35 днів.

Один раз в схемі за контрактом ОГХК з Belanto брало участь судно SALVINIA. Воно також перевантажувало ільменіт на SOURIA. Після цього вантаж відправлявся на Крим через Тамань, РФ.

Цього разу за партією ільменітового концентрату в 10 тис.тонн виробництва Іршанського ГЗК з болгарського порту у Варні вийшло судно BOGDAN.

Відправка продукції ОГХК до Криму ведеться в обхід попереджень СБУ.  

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Автор: УНІАН