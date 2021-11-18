Покарання зменшили з 6 до 5 років позбавлення волі.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду пом'якшила вирок судді Рахівського районного суду Закарпатської області, якого у лютому Вищий антикорупційний суд засудив до 6 років позбавлення волі за хабарництво.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, відповідне рішення ухвалено учора, 17 листопада.

Зазначається, що суд апеляційної інстанції частково задовольнив апеляційну скаргу адвокатів судді в частині визначення остаточного покарання за сукупністю кримінальних правопорушень.

"Таким чином, Апеляційна палата ВАКС ухвалила визнати колишнього суддю винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 368 КК України, та призначити нове покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади судді на 3 роки та конфіскацією усього належного йому майна", - йдеться у повідомленні.

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У САП додали, що ухвала Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого вироком Вищого антикорупційного суду до 6 років позбавлення волі засуджено викритого на хабарництві суддю Рахівського районного суду Закарпатської області.

За даними слідства, суддя отримав у вересні 2018 року 400 доларів та у березні 2019 року 10 тис. грн неправомірної вигоди. За ці кошти він погодився посприяти у позитивному вирішенні в адміністративній справі, яка перебувала на розгляді у іншого судді Рахівського райсуду, а також розглянути на користь цього ж заявника цивільну справу про стягнення боргу. Суддя отримував хабарі у приміщенні службового кабінету.

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Автор: Світлана Макринська