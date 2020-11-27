Кицюка обвинувачували у незаконному притягненні активістів Автомайдану до адміністративної відповідальності.

Суддя Шевченківського районного суду Києва Лідія Щебуняєва виправдала суддю Віктора Кицюка, якого обвинувачували у незаконному притягненні активістів Автомайдану до адміністративної відповідальності.

Читайте такожВРЮ відкрила дисциплінарні справи проти чотирьох суддів за рішення щодо активістів МайдануПро це у своємуTelegram-каналі повідомляє Адвокатська дорадча група.

"Щойно суддя Шевченківського суду Щебуняєва виправдала Віктора Кицюка", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив у Facebook адвокат потерпілих у справі Роман Маселко, Щебуняєва "не знайшла складу злочину у засудженні невинного, на підставі рапорта, у якому немає жодного підпису при відсутності жодного доказу вини і доказах невинуватості водія".

За ст. 375 Кримінального кодексу ("винесення суддею завідомо неправосудного рішення") розслідуються справи щодо близько 20 "суддів Майдану". 12 грудня, згідно з рішенням КСУ від 11 червня, ця стаття припиняє свою дію як неконституційна. Таким чином усі справи щодо "суддів Майдану", швидше за все, будуть закриті.

Справа Кицюка і Царевич

Суддів Печерського райсуду Києва Віктора Кицюка та Оксану Царевич обвинувачують у винесенні завідомо неправосудного рішення (ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу). Ця стаття Кримінального кодексу, згідно з рішенням Конституційного суду, втрачає чинність у грудні 2020 року.

Кицюк і Царевич обвинувачуються в тому, що, завідомо знаючи про сфальсифіковані протоколи і рапорти працівників ДАІ, а також ігноруючи докази невинуватості водіїв, позбавляли останніх права на керування транспортними засобами за поїздку до резиденції екс-президента Віктора Януковича «Межигір’я».

В окремих випадках до відповідальності притягувалися навіть ті особи, які взагалі на момент нібито порушення ними правил дорожнього руху (відмова зупинитися на вимогу працівника міліції) взагалі перебували в іншому місці.

У червні 2020 року Шевченківський райсуд визнав Царевич невинуватою у постановленні завідомо неправосудних рішень про притягнення до адмінвідповідальності учасників Автомайдану в січні 2014 року.

Вирок у справі проти Кицюка очікувався 23 листопада.

Адвокат потерпілих у цій справі Роман Маселко заявив, що Царевич і Кицюк вкрай зацікавлені в отриманні виправдувальних вироків до 12 грудня, оскільки цього дня втрачає чинність стаття Кримінального кодексу, за якою суддів притягують до відповідальності.

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Автор: Дмитро Хилюк