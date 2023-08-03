Стан сп’яніння судді під час скоєння ДТП підтверджено низкою експертиз.

Стан сп’яніння судді Олексія Тандира під час скоєння ДТП підтверджено низкою експертиз. Загалом слідуство отримало 18 експертних висновків по справі.

У повідомленні Державного бюро розслідувань щодо завершення розслідування справи повідомляється, суддя перебував за кермом автомобіля і спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду - внаслідок неї загинув 23-річний військовослужбовець Національної гвардії України. ДБР інформує, що наразі матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення стороні захисту.

"Всього за час розслідування проведено 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші. Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння. Незважаючи на це, висновками судових експертиз підтверджено вміст алкоголю у наданих зразках. Стан сп’яніння підтверджено також висновками інших експертиз", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за результатами автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз доведено порушення Правил дорожнього руху, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості на момент зіткнення.

Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Смертельне ДТП з суддею Тандиром - що відомо

26 травня близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. В результаті ДТП Нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці.

Суддю затримали. Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився. Водночас свідки заявили, що суддя був нетверезим, а в його автомобілі знайшли напівпорожню пляшку алкоголю.

Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді.

19 червня під час апеляції на запобіжний захід адвокати судді заявили, що немає експертизи крові Тандира, та що на момент ДТП він не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Згодом судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Крім того, у ДБР інформували, що згідно з результатами іншої експертизи, встановлено, що суддя їхав за кермом автомобіля на момент ДТП зі швидкістю 100 км/годину.

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