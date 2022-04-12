Він наголосив, що жителям області евакуюватися з території Сумщини зараз не потрібно.

Російські війська перебувають на кордоні з Сумщиною, але ударного угруповання немає.

Про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ворожі війська на кордоні з Сумською областю є. Вони постійно переміщуються, передислоковуються, їхня кількість то зменшується, то збільшується. Але станом на сьогодні ми не спостерігаємо ударного угруповання на кордоні з Сумщиною", - написав він.

Живицький зазначив, що українські військові працюють над тим, щоб "орки не каталися територією нашої області, як у себе вдома".

"Робимо все можливе, щоб не допустити ворога в нашу область", - додав голова ОВА.

За словами Живицького, жителям області евакуюватися з території Сумщини зараз не потрібно.

"У разі, якщо буде якась загроза, ми обов’язково вам повідомимо й сприятимемо тому, щоб люди вчасно змогли виїхати з території. Наразі такої загрози немає", - запевнив Живицький.

Він закликав усіх, у кого є робота, виходити працювати, щоб піднімати економіку регіону.

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