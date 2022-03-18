Точну інформацію щодо підтвердження коридорів буде опубліковано згодом.

Сьогодні в Сумській області можливо будуть відкриті гуманітарні коридори з шести міст.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, за його словами, можуть відкрити гумкоридори за такими напрямками:

Тростянець - Полтавська область (Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Суми - Полтавська область (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

Лебедин - Полтавська область (Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Конотоп - Полтавська область (Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Велика Писарівка - Полтава (Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава). Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Краснопілля - Полтавська область (Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Живицький додав, що по підтвердженню коридорів буде опубліковано точну інформацію.

Він також нагадав, що в евакуаційні автобуси сідають: жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю.

"З домашніми улюбленцями людей в евакуаційні автобуси беремо. Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто бути не може", - зазначив він.

Яке повідомляв УНІАН, Україна із запланованих на 17 березня дев'яти гуманітарних коридорів не спрацював тільки коридор доставлення гуманітарної допомоги до Харкова. Ірина Верещук зазначила, що гуманітарними коридорами доставили близько 40 тонн продовольства та медикаментів.

За словами заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, гуманітарними коридорами 17 березня були евакуйовані 3 тис. 810 людей. З них 2 тис. - маріупольці, понад 1,8 тис. - мешканці Київщини.

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