Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV оприлюднив результати наймасштабнішої битви блогерів за всю історію українського Instagram — у ній взяло участь більше 30 лідерів думок і 15 мільйонів їхніх підписників. Битва тривала цілий місяць і мала на меті залучити українців до підтримки українського кіно.

SWEET.TV поставив собі завдання — привернути увагу якомога більшої кількості українців до українського кіно та залучити до підтримки його розвитку. Ще одна важлива місія — познайомити людей з проєктом «Hollywood українською» — онлайн-кінотеатр за власні кошти створює ексклюзивний україномовний дубляж та озвучку голлівудської класики, що раніше була позбавлена такої можливості.

Для реалізації цих завдань SWEET.TV об’єднав 30 найпопулярніших українських блогерів і 15 мільйонів їхніх підписників.

«Ми дуже раді, що так багато відомих блогерів захотіли разом з нами підтримати український кінематограф, зробити його сильнішим і допомогти знімати нове, якісне, а головне — наше, національне кіно. Виявилося, що проблема актуальна та цікава не тільки для нас, але й для багатьох відомих людей і лідерів думок. Коли ми розповідали про нашу ідею, вони стали навперебій пропонувати, як можна популяризувати проєкт. В суперечках, пропозиціях, обговорені, саме так і народилася «Битва блогерів» SWEET.TV», — зазначив директор онлайн-кінотеатру Олександр Резунов.

Саме підтримка українського кіно рухала вперед і мотивувала блогерів брати участь у проєкті, адже з кожного платного підключення до SWEET.TV — 10 гривень перераховується до Фонду розвитку українського кіно і телебачення (ФРУКТ), який створила компанія.

SWEET.TV заохочували до проєкту не тільки правильною місією, а й цінними подарунками. Головний приз, який було розіграно серед підписників блогерів, що підключилися до SWEET.TV — новий автомобіль MINI Cooper S — виграла Альона Рєзнік з Білої Церкви. Та це був не єдиний приз від SWEET.TV. Своїх власників знайшли 150 Android-приставок і новий smart-телевізор Samsung 4K.

А от серед блогерів перемогу здобула команда Люди з Голівуда. Вона залучила найбільшу кількість людей до проєкту, як капітан. Разом із Людою до чемпіонства йшли Ірина Пернаровська, Наталі Мічковська, Настя Єлісєєва, Ігор Коваль та Кирило Скачков. Лідером в команді стала Ірина Пернаровська.

«Якщо ми не будемо допомагати розвитку українського кіно, на жаль, воно може взагалі зійти нанівець. Треба підтримувати, і я тільки за. Я дивлюсь кіно і українською, і іншими мовами. Але моя маленька дитина дивиться мультики виключно українською. Тому SWEET.TV в нашій родині був, є і буде. Я пішла на «Битву блогерів» тому що підтримую українське. Плюс я люблю грати і вигравати. Тим паче, проєкт називається «Hollywood в Україні», а я — Люда з Голівуда. То був знак!» — каже блогерка Люда з Голівуда.

Докладніше про «Битву блогерів», підтримку українського кіно та проєкт «Hollywood українською» ви можете дізнатися на офіційному сайті SWEET.TV.

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Довідка:

SWEET.TV — національний онлайн-кінотеатр із доступом до українського національного і преміального HD-телебачення, українських фільмів, а також рейтингових світових кінохітів від Disney, Universal, Paramount, Sony, Metro-Goldwyn-Mayer та інш. з українською доріжкою. Весь контент можна дивитися в HD якості на будь-яких пристроях (телевізор, планшет, комп'ютер, смартфон).

Інтерфейс додатку SWEET.TV — один із найбільш дружніх та інтуїтивно-зрозумілих на українському ринку. Робота платформи залишається стабільною навіть на слабких пристроях та з мінімальною швидкістю інтернету, що дозволяє дивитись фільми, серіали та телеканали навіть у горах чи в дорозі. Також є можливість поставити телеефір на паузу та переглядати передачі у записі впродовж 7 днів.

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Автор: УНІАН