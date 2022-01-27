У нього виявили COVID-19.

в Одесі на 81-му році життя помер відомий фотохудожник Леонід Сидорський.

Про це УНІАН повідомили його родичі.

Зазначається, що Сидорський тяжко хворів, і помер в реанімації МКЛ №1.

В одне з відділень цієї лікарні він був доставлений одразу після різдвяних свят, а приблизно через тиждень у нього з'явилися симптоми ГРВІ.

"Свій 80-річний ювілей йому довелося "відзначити" на лікарняному ліжку (Сидорський народився 22 січня – УНІАН), але ми сподівалися, що скоро буде виписка. Він так хотів повернутися додому і зустрітися з друзями... Однак дослідження показали, що до його основного захворювання додався COVID-19", - розповіли УНІАН родичі фотохудожника.

Після виявлення коронавірусу пацієнта перевели до ковід-відділення. Стан чоловіка погіршувався і кілька днів тому його помістили в реанімацію, де він помер рано вранці 27 січня.

Друзі та колеги називають Сидорського фотохудожником, закоханим в Одесу, який захоплено протягом десятків років відтворював у своїх роботах вигляд вулиць, пам'ятників, будівель. У будь-яку погоду Сидорський з фотоапаратом виходив "на полювання за сюжетами, які запозичив у самого життя".

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Леонід Сидорський народився 22 січня 1942 року. Входив до складу трьох обласних творчих спілок (художників, кінематографістів та журналістів), його фото увійшли до низки поетичних збірок Миколи Щербаня.

Свою трудову кар'єру починав фотокореспондентом в одній з районних газет, також працював у газетах "Захисник Батьківщини", "Комсомольська іскра", "Вечірня Одеса", "Ділова Одеса". Був фотографом-художником у кількох фільмах, що знімалися на Одеській кіностудії, і увійшли до золотого фонду студії. Зокрема "Д'артаньян і три мушкетери", "Двадцять років потому", "Скарби королеви Анни, або тридцять років потому", "Місце зустрічі змінити не можна" та інших.

Автор близько 40 персональних виставок і 10 тематичних DVD (відео, слайди) про Одесу. Фотоетюди Сидорського виставлені в офісах великих банків, вузах, готелях і т. п.

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