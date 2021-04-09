Партія "Братство" домоглася закриття авторської програми Геннадія Балашова на "4 каналі".

Про це повідомила сама партія на своїй сторінці Фейсбук з посиланням на співвласника телеканалу Дмитра Добродомова.

"Братство" закликає й інші канали припинити співпрацю з Балашовим.

"Співвласник телеканалу Дмитро Добродомов повідомив про закриття авторської програми "Погляд Балашова". Відтепер лібертаріанець втратив ще один канал поширення проросійських імперіалістичних ідей під прикриттям "податкової свободи". Кремлівським повіям не місце в Україні, тому радимо Геннадію запустити власну авторську програму разом зі Скабеевой на "Раісся 1", - заявляє партія. Також "Братство" нагадало про заклики Балашова "бити україномовних камінням в голову".

"Спасибі Дмитру Добродомову за позицію і всім іншим, хто приєднався до фінансової блокади Балашова. Позиція пана Дмитра і "4 каналу" повинна бути прикладом для інших медіа, які співпрацюють з Балашовим, зокрема Politeka, які регулярно запрошують його на ефіри в Youtube", - пише "Братство".

Нагадаємо, що Геннадій Балашов, Лідер партії 5.10, в ефірі телеканалу "НАШ" так прокоментував норми закону Про державну мову: "Мені буде якась тварюка приходити і говорити, якою мовою мені говорити? Таких людей потрібно бити палицею, поводитися агресивно, каменюкою в голову кинути".