За словами Дмитра Наталухи, в Раді розробляють схему, завдяки якій бронювання допоможе залучити до бюджету $5 млрд.

Обсяги тіньового економічного бронювання в Україні складають від $700 млн до $2 млрд на рік. Про це повідомив голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

За його словами, нині народні депутати затвердили схему стратегічного бронювання, але працюють над варіантами, за яких ці витрати йшли б не "в тінь", а у державний бюджет. Як сказав нардеп, якщо втілити у життя один з проєктів, то до держказни залучать 5 млрд доларів, що складає 40% додаткового бюджету на армію.

"Є насправді три можливих сценарії. Сценарій номер один — лишити все як є. Є якийсь хаос, нічого з ним не вдіяти, його не чіпати і нехай він закріпить тіньове економічне бронювання", - сказав Наталуха. Відео дня

Найбільш справедливою, каже політик, є ідея, яка полягає в тому, що бронюється вся економіка і отримують захист від призову 50% працівників. На його думку, таким чином в Україні зникне безробіття. Водночас на цьому шляху є проблема - необхідність підвищити податки.

"Схема найбільш справедлива і дасть можливість бізнесу не нести додаткових витрат і мати можливість зберегти бізнес і співробітників. Є нюанс: якщо ми бронюємо всю економіку і в кожному підприємстві бронюємо 50% військовозобов'язаних, то тоді у нас рівень безробіття впаде до нуля", - вважає Наталуха.

Бронювання в Україні - останні новини

В Раді розповіли про нову ідею щодо економічного бронювання. За словами голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи, розглядається варіант, за якого бізнес буде "оплачувати" його товарами та послугами.

Також УНІАН повідомляв, скільки українців можна забронювати від мобілізації. За даними Мінекономіки, загалом в Україні для забезпечення військових потреб можна забронювати від мобілізації 1,2 мільйона осіб.

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