Також росіяни маніпулюють ув’язненими, які ображені на правоохоронців.

На окупованих територіях українців примушують отримувати паспорти РФ. При цьому окупанти тиснуть на хворих людей та погрожують мешканцям катуванням.

Про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" розповіла адвокатка, директорка громадської організації "Східна правозахисна група" Віра Ястребова. За її даними, окупаційна влада відмовляється лікувати пацієнтів психоневрологічних установ, якщо у них не оформлені паспорти Російської Федерації.

"Фактично пацієнтам без паспорта РФ не видаються ліки, не проводяться профілактичні огляди, а тим, хто перебував у стаціонарі, погрожували достроковою випискою. Майже шість місяців на цих людей вчинявся такий масований тиск, після чого пацієнти психоневрологічних лікарень надали згоду на отримання паспортів РФ", – розповіла адвокатка.

Вона уточнила, що 1 листопада підрозділи міграційної служби РФ організували видачу російських паспортів безпосередньо в зазначених лікувальних закладах.

Окрім того, загарбники продовжують тиснути на місцеве населення з метою виявлення проукраїнські налаштованих громадян. Зокрема, за словами адвокатки, ФСБ РФ проводить обшуки у будинках місцевих жителів, на вулицях зупиняють та обшукують автівки, перевіряють мобільні телефони.

За словами правозахисниці Ірини Чаури, сталося декілька випадків затримання за останні тижні. Один з прикладів стосується окупованої частини Запоріжжя, де співробітники ФСБ затримали місцевих жителів, одного з них загарбники застрелили.

"Тих, кого затримали, зараз звинувачують у незгоді з окупаційною владою. Також у Херсонській області був затриманий 32-річний місцевий житель за незгоду з кремлівським режимом. На Луганщині затримали чоловіка й при перевірці його мобільного телефону виявили українські сайти. Наразі його обвинувачують у шпіонажі", – розповіла Чаура.

За її словами, за останні два тижні на окупованій частині країни проведено 279 обшуків у людей, які мали паспорти громадян України. Людей затримували та пропонували: "підвал" або громадянство РФ.

За даними правозахисної групи, раніше російські загарбники повідомляли, що будуть анулювати вироки, які були винесені раніше за українським законодавством. Однак зараз, як стверджують правозахисники, окупаційна влада підготувала списки ув’язнених, яких надалі планують залучили до служби у російській армії. Особливу увагу приділяють тим, хто був засуджений за злочини проти основ національної безпеки України.

"І відповідно, маніпулюючи почуттям образи ув'язнених до правоохоронних органів України, вербують до своїх лав. У разі відмови погрожують погіршенням ставлення з боку тюремної адміністрації та фізичною розправою", – розповіли у групі.

Також йшлося про те, що на тимчасово окупованій частині України представники "влади" виявляють оселі, залишені власниками, де мародерствують, замінюють замки та розміщують інших людей.

Ситуація на окупованих територіях України

За словами правозахисників, на окупованій території для українських дітей, які мають онкологічні хвороби, РФ хоче облаштовувати спеціальні "табори". Крім того, у школярів відбирають на перевірку гаджети та слідкують за листуванням.

На окупованій Херсонщині російський військовий розстріляв двох цивільних українців – загиблих звали Тетяна Філенко та Сергій Авдєєв. Повідомляється, що мирних мешканців убив 28-річний Олексій Косенков із Ленінградської області РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: