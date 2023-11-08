До прикладу, на окупованій Луганщині дітей залучають до плетіння маскувальних сіток для ворожих військ.

На тимчасово окупованих територіях для українських дітей, які мають онкологічні хвороби, загарбники планують облаштовувати "табори". Маленькі українці, які мешкають там, змушені проходити медичну фільтрацію.

Про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна–Одеса" повідомила, адвокатка, директорка громадської організації "Східна правозахисна група" Віра Ястребова. Вона нагадала, що на окупованих територіях проводиться медична фільтрація дітей, мета якої – "відсів" хворих.

"Українські діти проходять медичну фільтрацію... Наразі на окупованій території будуватимуть табори для дітей, які мають онкологічні хвороби. І тут треба звернути увагу, що це – не заклади лікування, це – місце розміщення для таких діточок. Це такий своєрідний останній притулок, щоб доживати свій вік", – наголосила Ястребова.

Як додала правозахисниця Ірина Чаура, наразі у РФ зростає кількість сиріт, яких повертають до дитячих будинків.

"За інформацією наших джерел, у Російській Федерації цьогоріч громадяни РФ повернули до дитячих будинків 20 тис. дітей-сиріт. Така велика кількість пов’язана з тим, що РФ почала депортацію дітей у Російську Федерацію у 2022 році. Наразі дітей з хворобами або дітей, з якими дорослі не знайшли порозуміння, повертають до дитячих будинків", – стверджує вона.

Окрім того, за даними правозахисників, зафіксовані випадки перевірки телефонів у школярів. Але якщо раніше цим займалися шкільні вчителі, то віднедавна у "процесі" відбулися зміни. Зокрема, зафіксовано, що перевіркою гаджетів дітей займаються представники окупаційних силових структур. За словами Ястребової, фактично у дітей відбирають телефони й під час вилучення встановлюють програмне забезпечення, яке відстежує контент, який діти споживають.

"І що характерно, ці програми блокують певні сайти, а також встановлюють стеження за подальшим листуванням школярів. Під час перевірки телефони фіксують встановлені програми у дітей, ігри, українські сайти, або інформаційні ресурси, які вони відвідують. Таким чином окупанти намагаються виявити проукраїнські налаштованих дітей. Бо вони в них бачать потенційний спротив окупаційному режиму", – розповіла адвокатка.

Також на окупованій Луганщині зафіксовано, що дітей примусово залучають до плетіння маскувальних сіток для окупантів. Вся ця процедура відбувається з обов’язковим переодяганням маленьких українців у військову форму.

"Тобто це такий захід мілітаризації з використанням дитячої праці", – наголошують у правозахисній групі.

Що відбувається на окупованій теритіорї України

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, окупанти незаконно вивезли до Росії тисячі українців. Серед них – як дорослі, так і діти. Україна веде активну роботу над поверненням викрадених Росією малюків. Зокрема, у вересні додому вдалося повернути дев'ятьох дітей, яких тримали на окупованих територіях, у жовтні – чотирьох, які були депортовані РФ на територію країни-агресора. Це троє хлопчиків – їм три, шість та дев'ять років, а також в Україну повернули 17-річну дівчину.

Крім того, росіяни вчиняють численні воєнні злочини на окупованих територіях. Так, на Херсонщині російський окупант розстріляв цивільних українців. Жертвами загарбника стали мирні мешканці – Тетяна Філенко та Сергій Авдєєв.

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