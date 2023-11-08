На тимчасово окупованих територіях для українських дітей, які мають онкологічні хвороби, загарбники планують облаштовувати "табори". Маленькі українці, які мешкають там, змушені проходити медичну фільтрацію.
Про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна–Одеса" повідомила, адвокатка, директорка громадської організації "Східна правозахисна група" Віра Ястребова. Вона нагадала, що на окупованих територіях проводиться медична фільтрація дітей, мета якої – "відсів" хворих.
"Українські діти проходять медичну фільтрацію... Наразі на окупованій території будуватимуть табори для дітей, які мають онкологічні хвороби. І тут треба звернути увагу, що це – не заклади лікування, це – місце розміщення для таких діточок. Це такий своєрідний останній притулок, щоб доживати свій вік", – наголосила Ястребова.
Як додала правозахисниця Ірина Чаура, наразі у РФ зростає кількість сиріт, яких повертають до дитячих будинків.
"За інформацією наших джерел, у Російській Федерації цьогоріч громадяни РФ повернули до дитячих будинків 20 тис. дітей-сиріт. Така велика кількість пов’язана з тим, що РФ почала депортацію дітей у Російську Федерацію у 2022 році. Наразі дітей з хворобами або дітей, з якими дорослі не знайшли порозуміння, повертають до дитячих будинків", – стверджує вона.
Окрім того, за даними правозахисників, зафіксовані випадки перевірки телефонів у школярів. Але якщо раніше цим займалися шкільні вчителі, то віднедавна у "процесі" відбулися зміни. Зокрема, зафіксовано, що перевіркою гаджетів дітей займаються представники окупаційних силових структур. За словами Ястребової, фактично у дітей відбирають телефони й під час вилучення встановлюють програмне забезпечення, яке відстежує контент, який діти споживають.
"І що характерно, ці програми блокують певні сайти, а також встановлюють стеження за подальшим листуванням школярів. Під час перевірки телефони фіксують встановлені програми у дітей, ігри, українські сайти, або інформаційні ресурси, які вони відвідують. Таким чином окупанти намагаються виявити проукраїнські налаштованих дітей. Бо вони в них бачать потенційний спротив окупаційному режиму", – розповіла адвокатка.
Також на окупованій Луганщині зафіксовано, що дітей примусово залучають до плетіння маскувальних сіток для окупантів. Вся ця процедура відбувається з обов’язковим переодяганням маленьких українців у військову форму.
"Тобто це такий захід мілітаризації з використанням дитячої праці", – наголошують у правозахисній групі.
Що відбувається на окупованій теритіорї України
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, окупанти незаконно вивезли до Росії тисячі українців. Серед них – як дорослі, так і діти. Україна веде активну роботу над поверненням викрадених Росією малюків. Зокрема, у вересні додому вдалося повернути дев'ятьох дітей, яких тримали на окупованих територіях, у жовтні – чотирьох, які були депортовані РФ на територію країни-агресора. Це троє хлопчиків – їм три, шість та дев'ять років, а також в Україну повернули 17-річну дівчину.
Крім того, росіяни вчиняють численні воєнні злочини на окупованих територіях. Так, на Херсонщині російський окупант розстріляв цивільних українців. Жертвами загарбника стали мирні мешканці – Тетяна Філенко та Сергій Авдєєв.