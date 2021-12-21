4 мільйони вакцинованих подали заявки на отримання грошей.

За дві доби 4,9 мільйона українців відкрили рахунки для отримання тисячі гривень за вакцинацію.

Про це голова уряду Денис Шмигаль заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"4,9 мільйона українців відкрили рахунок в банках, 4 мільйони зареєструвалися на отримання цих грошей. І 134 мільйони гривень вже витрачено у тих сферах, які найбільше постраждали - кінотеатри, книги", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Читайте такожТільки для дорослих: в Україну заходить західний тренд на саббатікал (відео)Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

18 листопада Верховна Рада попередньо схвалила виділення 3 мільярдів на виплати вакцинованим. А 2 грудня 2021 року парламент виділив з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на реалізацію програми "тисяча Зеленського". Гроші отримають усі вакциновані українці.

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що виплати тисячі за вакцинацію почнуться вже з 20-21 грудня.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Дмитро Хилюк