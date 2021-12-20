Поки не зафіксовано ніяких шахрайських дій по даній програмі.

Міністерство цифрової трансформації та Департамент кіберполіції спільними зусиллями відстежуватимуть транзакції з грошима, які вакциновані від коронавірусу українці отримають в рамках програми" еПоддержка", щоб не допустити шахрайських дій з цими засобами.

Про це під час брифінгу заявив заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма.

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"На даний момент у нас немає поки ніяких шахрайських дій з даною програмою, але хочу підкреслити, що працює дуже велика і серйозна команда в рамках Міністерства цифрової трансформації та кіберполіції, яка буде в онлайн-режимі відстежувати всі транзакції по даній програмі, по кожній карті. Як будуть якісь підозрілі транзакції, схожі на шахрайство, відразу будуть зроблені оперативні дії для їх припинення і покарання тих, хто намагається організувати будь - яке шахрайство з цими засобами", - сказав він.

Гроші за вакцинацію:

15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис.грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.

Автор: Дмитро Шварц