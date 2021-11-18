Програма виплат вакцинованим має діяти до кінця 2022 року.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, що передбачає виділення з державного бюджету на 2021 рік 3 млрд грн, які буде направлено на виплату тисячі гривень кожному вакцинованому проти COVID-19 українцю.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект "Про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" (щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)" (№6297) проголосували 285 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Як зазначила народний депутат України Олена Шуляк, виділення коштів стало можливим завдяки перевиконанню дохідної частини бюджету. За її словами, уряд найближчим часом презентує механізм, за яким будуть проводитися виплати.

"По-перше, ми підтримаємо всіх вакцинованих, хто через карантин та недостатні заробітки має небагато грошей на свої соціально-культурні потреби. По-друге, ми істотно допоможемо бізнесу, який з цієї ж причини втрачає багато відвідувачів. По-третє, ми зможемо заохотити всіх тих, хто досі ще не зробив щеплення і не вакцинувався", - сказала вона.

Голова підкомітету парламентського Комітету з питань бюджету Леся Забуранна додала, що законопроект передбачає створення нової бюджетної програми в загальному фонді державного бюджету, за якою гроші будуть направлені Міністерству економіки.

Гроші за вакцинацію: що відомо про "тисячу Зеленського"

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Читайте такожКарантин в Україні 2021: 18 областей перебувають в "червоній" зоні - список обмеженьЦі кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, ця програма діятиме до кінця 2022 року.

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Автор: Дмитро Шварц